С 12 июня в Украине начали действовать новые правила оформления . Что изменилось и какие могут быть последствия – прокомментировали юристы, сообщает со ссылкой на .

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Согласно приказу №318, в Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных не в автоматическом режиме, внесены изменения.

ЧТО НОВОГО

1 Участники происшествия получили право снять копию схемы на месте (ранее это решал инспектор. И если он отказывался, водителю нужно было обращаться в полицию, чтобы получить бумажную копию схемы).

2 Участники теперь могут фотографировать место аварии.

3 Если предполагаемый правонарушитель (водитель, пешеход, велосипедист…) отказывается подписать протокол о нарушении ПДД, в нем довольно сделать об этом отметку (ранее нужны были подписи двоих свидетелей).

4 Полицейских обязали вести учет бланков и протоколов по административным делам. На протяжении трех дней после составления протокола (а если протокол составлен за вождение в нетрезвом состоянии – в течении одного дня) все материалы должны быть внесены в базу данных, а в течение 10 дней — передать дело в суд. (Ранее сроки составляли 5 дней и месяц соответственно).

5 Все материалы по административным нарушениям будут храниться три года (раньше – год). А фото- и видеоматериалы – месяц вместо трех (но этот срок может быть продлен по просьбе водителя).

6 За вождение в нетрезвом состоянии предлагают ввести не административную, а уголовную ответственность (законопроект прошел первое чтение).

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ

1 Первый спорный момент, по мнению юристов, связан с обязательным наличием подписей двух свидетелей в случае, если предполагаемый виновник отказывается подписать протокол. Могут быть злоупотребления – например, полицейский может вообще не вручать протокол и не разъяснить водителю его права. В конце концов сам водитель может даже не подозревать, что в отношении его составлен протокол.

Таким образом практически на любого человека, которого остановили за незначительное нарушение, можно составить протокол, вписав туда совсем другую статью (например, вождение в нетрезвом состоянии) и указать, что он отказался его подписывать.

2 Юристы также сомневаются в целесообразности введения уголовной ответственности за пьянство за рулем. Если такая норма будет принята, объясняют юристы, тест на алкотестере больше не будет являться доказательством – только проверка у нарколога после решения судьи. За то время, пока будут решать все «бюрократические моменты», виновник уже успеет протрезветь. А если водитель не согласится с результатами экспертизы, нужна будет повторная. А какой смысл ее проводить, если алкоголя в крови до того момента уже не будет.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ

Но есть в новых правилах и свои преимущества.

Например, право сразу же фотографировать схему , а также требования к учету протоколов. Это позволит уменьшить взяточничество и избежать фальсификаций в схемах , когда дело будет передано в суд.

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