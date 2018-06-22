|Новые правила оформления ДТП: чем может злоупотреблять полиция
|22.06.2018 11:46
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С 12 июня в Украине начали действовать новые правила оформления . Что изменилось и какие могут быть последствия – прокомментировали юристы, сообщает со ссылкой на .
НОВЫЕ ПРАВИЛА
ЧТО НОВОГО
2 Участники теперь могут фотографировать место аварии.
3 Если предполагаемый правонарушитель (водитель, пешеход, велосипедист…) отказывается подписать протокол о нарушении ПДД, в нем довольно сделать об этом отметку (ранее нужны были подписи двоих свидетелей).
4 Полицейских обязали вести учет бланков и протоколов по административным делам. На протяжении трех дней после составления протокола (а если протокол составлен за вождение в нетрезвом состоянии – в течении одного дня) все материалы должны быть внесены в базу данных, а в течение 10 дней — передать дело в суд. (Ранее сроки составляли 5 дней и месяц соответственно).
5 Все материалы по административным нарушениям будут храниться три года (раньше – год). А фото- и видеоматериалы – месяц вместо трех (но этот срок может быть продлен по просьбе водителя).
6 За вождение в нетрезвом состоянии предлагают ввести не административную, а уголовную ответственность (законопроект прошел первое чтение).
СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ
Таким образом практически на любого человека, которого остановили за незначительное нарушение, можно составить протокол, вписав туда совсем другую статью (например, вождение в нетрезвом состоянии) и указать, что он отказался его подписывать.
2 Юристы также сомневаются в целесообразности введения уголовной ответственности за пьянство за рулем. Если такая норма будет принята, объясняют юристы, тест на алкотестере больше не будет являться доказательством – только проверка у нарколога после решения судьи. За то время, пока будут решать все «бюрократические моменты», виновник уже успеет протрезветь. А если водитель не согласится с результатами экспертизы, нужна будет повторная. А какой смысл ее проводить, если алкоголя в крови до того момента уже не будет.
В ЧЕМ ПЛЮСЫ
Например, право сразу же фотографировать схему , а также требования к учету протоколов. Это позволит уменьшить взяточничество и избежать фальсификаций в схемах , когда дело будет передано в суд.