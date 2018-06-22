прежний охранник экс-президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий заявляет, что собственноручно набирал письмо-обращение к президенту Российской Федерации с просьбой ввести войска в Украину. Об этом Бернацкий заявил сегодня в ходе допроса в режиме видеоконференции Оболонскому районному суду Киева, сообщает корреспондент

"Обращение к президенту Российской Федерации было написано (Януковичем - ред.) от руки. После того, как я перепечатал, – я вернул и рукописный текст. В районе 6 листов было печатных, а рукописных – я уже не помню", - сказал Бернацкий.



По его словам, в письме поднимались вопросы проведения консультаций по введению миротворческой полицейской миссии, защиты объектов стратегических объектов, гуманитарной помощи.



"Насколько я помню, просьбы о введении войск там не было", - отметил Бернацкий.



Он добавил, что непосредственно отправлял письмо адресату 1 марта 2014 года другой охранник – Владимир Павленко.



Как сообщал, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.



Напомним, 21 июня суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича из-за неявки свидетелей.

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