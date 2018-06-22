прежний охранник экс-президента Виктора Януковича Сергей
Бернацкий заявляет, что собственноручно набирал письмо-обращение к
президенту Российской Федерации с просьбой ввести войска в Украину.
Об этом Бернацкий заявил сегодня в ходе допроса в режиме
видеоконференции Оболонскому районному суду Киева, сообщает
корреспондент
"Обращение к президенту Российской Федерации было написано
(Януковичем - ред.) от руки. После того, как я перепечатал, – я
вернул и рукописный текст. В районе 6 листов было печатных, а
рукописных – я уже не помню", - сказал Бернацкий.
По его словам, в письме поднимались вопросы проведения консультаций
по введению миротворческой полицейской миссии, защиты объектов
стратегических объектов, гуманитарной помощи.
"Насколько я помню, просьбы о введении войск там не было", -
отметил Бернацкий.
Он добавил, что непосредственно отправлял письмо адресату 1 марта
2014 года другой охранник – Владимир Павленко.
Как сообщал, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко
в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме
экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене,
пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях,
совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной
войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5
ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Напомним, 21 июня суд перенес заседание по делу о госизмене
Януковича из-за неявки свидетелей.
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