Телеведущая Ксения Собчак показала, как ее муж, актер Максим Виторган играет с младшим сыном Платоном. Собчак показала мужа и сына Фото: mvitorgan / Instagram Видео она разместила в Instagram."Самый мой любимый день – 1 января ! Долго лениво кушать, валяться, любить друг друга! С наступившим вас, дорогие! Счастья нашим и вашим семьям!" – написала она. Самый мой любимый день-1января !!!! Долго лениво кушать ,валяться ,любить друг друга! С наступившим вас,дорогие!! Счастья нашим и вашим семьям!! Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) Янв 1, 2018 at 10:43 PST Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Ранее Виторган обнародовал фото с сыном Платоном, на котором запечатлено, как он держит ребенка за ногу вниз головой.Для Виторгана брак с Собчак – третий.От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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