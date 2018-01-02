|Собчак сняа на видео мужа и сына
|02.01.2018 13:06
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Самый мой любимый день-1января !!!! Долго лениво кушать ,валяться ,любить друг друга! С наступившим вас,дорогие!! Счастья нашим и вашим семьям!!Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) Янв 1, 2018 at 10:43 PST
Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Ранее Виторган обнародовал фото с сыном Платоном, на котором запечатлено, как он держит ребенка за ногу вниз головой.Для Виторгана брак с Собчак – третий.От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина.
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