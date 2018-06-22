В течение первых пяти месяцев 2018 года в Украине выявлено 4194 нелегальных мигранта

За январь-май службой установлено 4194 нелегальных мигрантов, прибывших в Украину, тогда как за весь 2017 эта цифра составляла 9678 человек, в 2016 году - 6390 человек, в 2015 году - 5111 человек, а в 2014 году - 3518 человек, говорится в ответе государственной миграционной службы на информационный требование Укринформа.

В то же время в ДМС рассказали, что с начала года 305 человек обратились с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите, заявили в ДМС. За этот же период такой статус получили 23 человека.

В 2017 году признании беженцем или дополнительной защиты просила 771 человек, получили такой статус - 95; в 2016 году - 656 обратились 71 человек получил; 2015 году - обратились 1433 человека, получили 167; 2014 году - 1173 обращались, 327 получили.

Чаще только обращались с просьбами о признании беженцами или лицом, нуждается в дополнительной защите, граждане таких стран - Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Вьетнам, Армения, Гвинея, Грузия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Китай , Кыргызстан, Конго, Ливия, Нигерия, Пакистан, Палестина, Россия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка.