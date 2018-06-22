|Толкалина показала голое тело
|22.06.2018 11:51
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Солнцестояние...Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу.Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух.Особенное время.Три дня света внутри, чистоты ,тишины, вдохновения.Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 21 Июн 2018 в 6:39 PDT
21 июня – летнее солнцестояние. Этот день – самый длинный в году.Ранее Толкалина обнажилась, чтобы искупаться в реке.Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в Рязани. В 2016 году актриса рассказала о расставании с гражданским мужем, режиссером Егором Кончаловским
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