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Толкалина показала голое тело
22.06.2018 11:51
Российская актриса Любовь Толкалина разделась по случаю празднования Солнцеворота. Толкалина: Пришел день вхождения бога Солнца в полную силу Фото: tolkalinaliuba / Instagram "Солнцестояние. Солнцеворот. Одеться в солнечный свет. Пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Особенное время.Три дня света внутри, чистоты ,тишины, вдохновения", – написала она.

Солнцестояние...Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу.Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух.Особенное время.Три дня света внутри, чистоты ,тишины, вдохновения.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 21 Июн 2018 в 6:39 PDT
21 июня – летнее солнцестояние. Этот день – самый длинный в году.Ранее Толкалина обнажилась, чтобы искупаться в реке.Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в Рязани. В 2016 году актриса рассказала о расставании с гражданским мужем, режиссером Егором Кончаловским

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