Боевики 29 раз прицельно оюстрилювалы позиции украинских военных, три раза применив артиллерию и минометы

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской Луганской области. На Горловском направления в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении близко Старогнатовка, Красногоровка, Марьинка и Новотроицкого, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Самые активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь и Гнутово.

По данным разведки, трех боевиков убиты, еще трое ранены.