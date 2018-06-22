|Сутки в зоне боевых действий на Донбассе: 29 обстрелов, один ранен военный
|22.06.2018 11:57
|
Боевики 29 раз прицельно оюстрилювалы позиции украинских военных, три раза применив артиллерию и минометыЗа прошедшие сутки, 21 июня, в зоне боевых действий на Донбассе подавляющее большинство боевых действий происходила с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.
Фото: gettyimages.com
Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской Луганской области. На Горловском направления в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении близко Старогнатовка, Красногоровка, Марьинка и Новотроицкого, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Самые активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь и Гнутово.
По данным разведки, трех боевиков убиты, еще трое ранены.
Напомним, 20 июня российско-оккупационные войска 30 раз нарушилирежим прекращения огня, из них 6 с применением артиллерии и минометов. Во время боевых действий получили ранения три украинских военнослужащих, потерь нет.