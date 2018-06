Покойся с миром, София. Это девочка из того самого Боинга, сбитого ракетой российского БУКа

Ни один аэропорт в мире (а я разослал две дюжины писем с просьбой) не призначил номером МН-17 ни один свой рейс в Россию с болельщиками на ЧМ-2018, поскольку кампания правонаследница Малазийских авиалиний не дала им на то согласия.

А например, Люфтганза и КЛМ… «не предусмотрели» в бюджете прилепить эту фотографию Софии на каждом кресле, как мы им предлагали, на своих рейсах, пообещав «рассмотреть это в планах на будущий год»

Да, господа европейцы, футбол для вас вне политики, конечно.

Но вы просто знайте, что для украинцев девочка София никогда не будет забыта, в отличие от вас, толерантных и политкорректных.

Смотрите себе футбол. Радуйтесь Мундиалю. Видимо, он для вас важнее, чем погибшие дети и сотни других пассажиров, убитые российской военной машиной.

Запомните, я Тим из города Донецка, который сфотографировал этот самый БУК возле Енакиево и который на следующий день ходил с камерой по полю между обломков Боинга и изувеченных тел, дыша смрадом догорающих останков. И никогда не забуду, что я там увидел.

Наслаждайтесь футболом между убийц.

Мы не забудем Софию, как это сделали вы.

Покойся с миром, девочка.

Rest in Peace, Sofia

This is a girl from that Boeing, which was shot down by a Russian rocket missile.

None of the airports in the world (I sent out two dozen letters of request) did not appoint with the number MN-17 any of their flights to Russia with fans at the World Cup 2018, because Malaysian airlines company did not give them consent.

And for example, Lufthansa and KLM … «did not foresee» in their budgets to stick the photo of Sophia on each seat( as we were expecting,)on their flights, promising «to consider this in the plans for the next year»

Yes, dear Europeans, football is out of politics for you, of course.

But you just have to know that Sofia will never be forgotten for Ukrainians, unlike you, tolerant and politically correct humans.

Watch football. Be happy about Mundial. Apparently, it is more important to you than dead children and hundreds of other passengers killed by a Russian military machine.

Remember, I’m Tim from Donetsk city, who photographed this same BUK near Yenakiyevo and walked around the field with a camera across the wreckage of the Boeing and dead bodies the next day, breathing the stench of burnt remains. And I will never forget what I saw there.

Enjoy football among the killers.

We won’t forget Sophia, unlike you did.

Rest in peace, girl.

