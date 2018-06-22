Во время президентских и парламентских выборов в Украине стоит ожидать масштабное вмешательство со стороны России.

Многие эксперты говорили, что сразу после проведения Чемпионата мира по футболу Россия может быть заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе. На самом же деле не на Донбассе нужно ожидать Украине обострения, а внутри самой Украины и ближе к выборам.

Как передает со ссылкой на , такое мнение в эфире одного из телеканалов выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, ближе к поздней осени Россия всячески будет пытаться повлиять в внутриполитическую ситуацию в Украине. Во время своего последнего так называемого общения с народом Путин резко поднял уровень конфронтации и показал, как он патологически ненавидит Украину. Его позиция свелась к трем «нет!». Нет – существованию украинского народа, нет – украинской государственности, ну, и нет – легитимности сегодняшним властям Украины и президенту Порошенко.

Андрей Пионтовский считает, что готовится нужно как к серьезнейшей компании полномасштабной гибридной войны. Понимание этой угрозы в Украине – это уже большой плюс. По мнению Пионтовского, было неплохо, если бы политические силы в Украине приняли какую-то хартию, чтобы их политическая борьба не выходила за определенные рамки и не стала почвой на московских провокаторов.

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