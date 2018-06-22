Свидетель рассказал, что ночью 22 июня двое злоумышленников разбили окно в отделении "Ощадбанка" по улице Героев Севастополя в Киеве и вошли внутрь. В полиции полагают, что неизвестные устроили поджог в банке, а взорвался какой-то из предметов в здании. Полиция квалифицировала случай как порчу имущества Фото: kyiv.npu.gov.ua В 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя был слышен взрыв и идет дым. По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение. В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал", – рассказали в полиции.На месте происшествия не нашли остатков взрывчатки, следовательно предполагают, что злоумышленники могли использовать бутылку с зажигательной смесью."Правоохранители пообщались с работниками банковского отделения, однако они даже предположить не могут, кто это мог сделать: серьезных конфликтов с клиентами не было", – отметили в пресс-службе.Спикер полиции Оксана Блищик сообщила в эфире телеканала "112 Украина", что преступники могли проникнуть в отделение и использовать зажигательную смесь для поджога, а взорвался уже какой-то предмет внутри здания, например кондиционер.По словам Блищик, зритель сообщил, что видел двух человек у отделения: они разбили окно и вошли внутрь. Дальнейших событий свидетель не видел, поскольку пошел за телефоном, чтобы позвонить в полицию.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что полиции героев севастополя какой-то Теги: киев