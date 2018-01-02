У здания ГУ НП в Киевской области на улице Владимирской в столице собрался митинг, участники которого требуют расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровськой, передает корреспондент

Люди под управлением полиции Киевской области выкрикивали "Позор" и требовали отставки руководства.

К митингующим вышел начальник ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найден труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровськой. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

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