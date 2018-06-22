|Охранник пояснил, почему Янукович бежал из Украины
|22.06.2018 12:09
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прежний охранник экс-президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий пояснил, что тот принял решение покинуть территорию Украины, так как не хотел кровопролития. Об этом Бернацкий заявил сегодня в ходе допроса в режиме видеоконференции Оболонскому районному суду Киева, сообщает корреспондент
"То, что я слышал: есть два варианта – остаться и призывать
своих сторонников бороться за восстановление легитимной власти, но
это привело бы к гражданской войне. А я всегда слышал от
президента, что никакая власть не стоит капли пролитой человеческой
крови. Я так думаю, что в связи с этим было принято решение. И
второй вариант – это временно выехать и политическим, переговорным
путем восстановить справедливость и конституционный порядок в
Украине", - сказал Бернацкий.