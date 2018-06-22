прежний охранник экс-президента Виктора Януковича Сергей Бернацкий пояснил, что тот принял решение покинуть территорию Украины, так как не хотел кровопролития. Об этом Бернацкий заявил сегодня в ходе допроса в режиме видеоконференции Оболонскому районному суду Киева, сообщает корреспондент

"То, что я слышал: есть два варианта – остаться и призывать своих сторонников бороться за восстановление легитимной власти, но это привело бы к гражданской войне. А я всегда слышал от президента, что никакая власть не стоит капли пролитой человеческой крови. Я так думаю, что в связи с этим было принято решение. И второй вариант – это временно выехать и политическим, переговорным путем восстановить справедливость и конституционный порядок в Украине", - сказал Бернацкий.



Напомним, ранее Бернацкий заявлял, что собственноручно набирал письмо-обращение к президенту Российской Федерации с просьбой ввести войска в Украину.



Как сообщал , 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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