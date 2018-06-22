Два года пылает Европа. Два года, как Гитлер победным маршем шествует по континенту.

Два года, как Сталин, считая себя самым хитрым и умным, отрезает новые наделы, целуясь в десна с чубатым нелюдем и его приспешниками.

22 июня 1941 года — день, когда Вторая мировая война пришла к нам в дом.

Миллионы пленных. Миллионы погибших. Половина страны будет лежать в руинах.

Не имеющих себе равных в современной истории подвиг простых людей, одержавших победу, несмотря на бездарных полководцев и преступных вождей.

Победа, оплаченная кровью десятками миллионов солдат и мирных жителей. Победа, оплаченная жизнями миллионов неродившихся детей.

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Могло ли все сложиться иначе?

По моему разумению — могло.

Но случилось то, что случилось.

Не было никакого коварного нападения. Не было никакой неожиданности. Просто 22 июня 1941 года наших с вами дедушек и бабушек, наших мам и пап догнала война.

Четыре года самой кровавой и жестокой войны в истории человечества достались нашим с вами близким.

Вспомним.

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