Обновленная ДБН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018

Соответствующие изменения касаются проектирования новых и реконструкции действующих улиц и дорог и содержатся в новом ДБН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", написал на своей странице в Facebook заместитель министра Лев Парцхаладзе.

"Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения - около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью " , - написал Парцхаладзе.

"Поэтому в новой ДБН по улицам и дорогам мы решили пересмотреть и адаптировать эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения на украинских дорогах при их проектировании и строительстве" , - добавил он.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

Такие изменения будут помогать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, а также эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них, заявляет Парцхаладзе.

Согласно новой ДБН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупнейших и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Действующими сегодня строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м - для I и II категорий дороги, 3,50 м - для ИИИ, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4, 5 м без разделения ее на полосы движения.

Ежегодно в Украине совершается в 180 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5000 человек и травмируются около 30 000. До 80% таких происшествий происходит в населенных пунктах, по информации "Укравтодора".