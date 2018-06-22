Несколько источников "Depo.Харків" в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о главе Новобаварский райадминистрации Харькова Татьяне Цибульник. 29 марта правоохранители с санкции суда провели обыск в кабинете главы РГА Фото: kh.depo.ua Чиновнику сообщили о подозрении вчера, 21 июня."Следователи прокуратуры Харьковской области сообщили о подозрении главе администрации одного из районов Харьковского городского совета по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства", – говорится в сообщении прокуратуры.Правоохранители напомнили, что декларанты должны указывать сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов."В то же время, в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", – отмечают в ведомстве.Прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения главы администрации от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.Несколько источников "Depo.Харків" в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о главе Новобаварский райадминистрации Харькова Татьяне Цибульник. Издание напомнило, что 29 марта этого года правоохранители с санкции суда провели обыск в кабинете председателя Новобаварский районной администрации города Харькова Татьяны Цибульник. Обыск проводился в рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).В кабинете Цибульник, в том числе, были обнаружены материалы, свидетельствующие о подготовке социсследования об электоральных предпочтениях харьковчан, писало "Depo.Харків" 29 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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