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У руководителя одного из районов Харькова прокуратура изъяла драгоценностей на 600 тыс. грн
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22.06.2018 12:14
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Несколько источников "Depo.Харків" в правоохранительных органах
подтвердили, что речь идет о главе Новобаварский райадминистрации
Харькова Татьяне Цибульник. 29 марта правоохранители с санкции суда
провели обыск в кабинете главы РГА Фото: kh.depo.ua Чиновнику
сообщили о подозрении вчера, 21 июня."Следователи прокуратуры
Харьковской области сообщили о подозрении главе администрации
одного из районов Харьковского городского совета по ст. 366-1 УК
Украины (декларирование недостоверной информации). По данным
следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн
Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках
расследования уголовного производства", – говорится в
сообщении прокуратуры.Правоохранители напомнили, что декларанты
должны указывать сведения о ценном движимом имуществе, стоимость
которого превышает 100 прожиточных минимумов."В то же время, в
декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о
ювелирных изделиях на указанную сумму нет", – отмечают в
ведомстве.Прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об избрании
меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и
отстранения главы администрации от исполнения служебных
обязанностей на время проведения следствия.Несколько источников
"Depo.Харків" в правоохранительных органах подтвердили, что
речь идет о главе Новобаварский райадминистрации Харькова Татьяне
Цибульник. Издание напомнило, что 29 марта этого года
правоохранители с санкции суда провели обыск в кабинете
председателя Новобаварский районной администрации города Харькова
Татьяны Цибульник. Обыск проводился в рамках уголовного
производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением).В кабинете Цибульник, в том
числе, были обнаружены материалы, свидетельствующие о подготовке
социсследования об электоральных предпочтениях харьковчан, писало
"Depo.Харків" 29 марта.
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