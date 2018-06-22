В правительственном квартале Киева дерево упало на дорогу, три автомобиля получили повреждения, передает корреспондент

Дерево упало на улице Грушевского, 28/2, близко от Верховной Рады. Правая сторона дороги по направлению к Европейской площади перегорожена. Движение на месте происшествия осуществляется по одной полосе, образовались небольшие пробки.

В результате падения дерева три автомобиля были повреждены.

Работники коммунальных служб распиливают дерево.

Как сообщал , автомобиль с семьей влетел в дерево в Киевской области.

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