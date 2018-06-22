Социальная сеть Weibo, которую еще называют китайским Twitter, заблокировала и удалила все сообщения, касающиеся американского шоумена Джона Оливера, посмеявшегося над главой Китая Си Цзиньпином, передает Reuters .

Сообщается, что Джон Оливер раскритиковал политику Китая в отношении прав человека в своем вечернем шоу и сравнил президента страны Си Цзиньпина с мультперсонажем Винни-Пухом. Обладатель телепремии "Эмми" также высмеял желание китайских властей желание продлить срок президентских полномочий и внесение в конституцию "мыслей Си Цзиньпина".

Сейчас в соцсети невозможно опубликовать сообщения, содержащие имя Джона Оливера на английском языке.

В прошлом году Weibo удалил китайскую фан-страницу Джона Оливера после того, как сатирик взял интервью у духовного лидера буддистов далай-ламы.

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