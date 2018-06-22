Обращение об угрозе жизни и здоровью рассматривают за 24 часа

В обращении Минюст просит ЕСПЧ направить России указания "воздержаться от принятия любых действий, представляющих угрозу для жизни и здоровья Сенцова". Также Минюст настаивает на доступе украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Сенцова и на предоставлении информации о его здоровье, - сообщает пресс-служба Минюста.

Минюст отмечает, что обращение на основании Правила 39 Европейский суд рассматривает в течение суток.

"Единственной информацией о состоянии Олега Сенцова есть заявления Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой о вступлении Сенцов веса. Однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами", - отметили в ведомстве.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, содержащихся в РФ .