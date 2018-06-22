Украинские заробитчане, которые покидают страну в поисках работы, чаще только являются краткосрочными мигрантами

Об этом рассказал заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Познак, передает со ссылкой на .

Отмечается, что только с 2015 и до начала 2017 работать за границу, хотя бы на один раз, поехали 1,3 миллиона украинцев.

Общие же масштабы трудовой миграции оцениваются в 2-3 миллионов человек. Однако основная часть таких мигрантов являются краткосрочными.

Однако отток трудовых ресурсов негативно сказался на ВВП. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста.

Получается, что так в бюджет не поступают налоги, которые эти заробитчане платили, работая в Украине.

«Бюджет должен продолжать удерживать пенсионную систему, бюджет должен выполнять взятые на себя ранее социальные обязательства, например по воспитанию детей того человека, который временно находится за границей. То есть, это все те расходы, которые остаются в прежнем объеме, их надо финансировать», — объясняют экономисты.

Однако это не останавливает украинцев, которые не могут найти работу на родине, отправляться в поисках лучшей доли за границу.

Также существует интересный интернет-ресурс, который в режиме онлайн наглядно демонстрирует масштабы трудовой миграции из Украины. Согласно данным сайта, каждые 30 секунд страну в поисках работы за рубежом оставляет один украинец.

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