|В Лондоне эвакуировали вокзал из-за сообщения о бомбе
|22.06.2018 12:23
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Утром 22 июня лондонская полиция эвакуировала вокзал Чаринг-Кросс в центре британской столицы после того, как получила сообщение о человеке с бомбой, передает со ссылкой на The Telegraph.
Позже полиция схватила подозреваемого 38-летнего мужчину
примерно в 7:45 утра, он был задержан по Закону о психическом
здоровье. Его обыскивали сотрудники спецслужб, и никакой бомбы или
оружия не было найдено.
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