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В Лондоне эвакуировали вокзал из-за сообщения о бомбе
22.06.2018 12:23

Утром 22 июня лондонская полиция эвакуировала вокзал Чаринг-Кросс в центре британской столицы после того, как получила сообщение о человеке с бомбой, передает со ссылкой на The Telegraph.

Позже полиция схватила подозреваемого 38-летнего мужчину примерно в 7:45 утра, он был задержан по Закону о психическом здоровье. Его обыскивали сотрудники спецслужб, и никакой бомбы или оружия не было найдено.

Британская транспортная полиция (BTP) заявила, что в 6:35 утра, поступил вызов относительно "мужчины на путях, который заявил, что у него есть бомба".

Пассажирам в это время приказали покинуть территорию вокзала.

Как сообщал на главном вокзале Гамбург 1 июня прошла эвакуация из-за угрозы взрыва после утечки охлаждающей агента.

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