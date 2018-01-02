МИД Украины требует от Москвы информацию о задержании участника АТО Негоды

Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также немедленно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сказал В.Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Москве участника АТО киевлянина О.Негоды, который в конце 2017 года уехал в Саратов (РФ) к сестре.