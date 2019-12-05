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В Украине на четверть выросли расходы на пенсии
05.12.2019 00:43
Пенсионные расходы в Украине выросли на четверть
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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