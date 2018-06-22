Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский должен на деле доказать, что умеет сопереживать и заботиться об онкобольных, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман о Линчевском: Я не хочу его прикрывать, давать ему оценок Фото: kmu.gov.ua , что высказывание заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных вырвали из контекста, передает корреспондент "ГОРДОН".2 июня Онкологический портал Украины опубликовал фрагмент выступления Линчевского на заседании Счетной палаты, которое состоялось 15 мая. Согласно стенограмме, заместитель министра сказал следующее: "Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке – 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы – 0%. Эти проблемы, то есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно".Нардеп от Блока Петра Порошенко Валерий Карпунцов заявил 22 июня, что более 200 депутатов коалиции подписались под требованием уволить Линчевского и отправили соответствующее заявление премьеру."Я же не собираюсь брать на себя чужую ответственность. Но я претендую на то, чтобы мы вещи называли своими именами. Я прослушал пленку, на которой выступал этот заместитель министра. Если бы он так однозначно сказал об этом, я бы даже ни у кого совета не просил, а уволил бы его в ту же минуту. И это было бы мое решение. Когда начали подробно рассматривать… То, что вырвали из контекста, – это вырвали из контекста. Я готов уволить любого, но справедливо", – заявил Гройсман.По его словам, "просто найти причину формальную, за то, чего он не делал, по сути, взять и его уволить – это неправильно"."Я не хочу его прикрывать, давать ему оценок… Он является врачом, торакальным хирургом. Я его пригласил и сказал ему следующую вещь: "Вы сказали слова, которые можно трактовать по-разному. Но очень важно не то, что вы сказали или как это интерпретируют, а что вы будете делать в жизни"… Я к нему обратился с тем, чтобы он доказал своими делами по уходу за онкобольными детьми, что у него отзывчивое сердце и добрая душа. Если он это сделает, то всем докажет, что он человек, который может сочувствовать и заботиться. Если нет – идет работать на другую работу", – добавил премьер.После высказываний Линчевского разгорелся скандал, фракция Радикальной партии в Верховной Раде потребовала его отставки.В Минздраве извинились от имени Линчевского. Сам замминистра заявил, что его слова вырвали из контекста."Мое выступление было направлено на защиту и поддержку программы лечения за рубежом. Я прошу прощения за безуспешно подобранные слова, которые вызвали беспокойство у пациентов. Но эти слова, эти гиперболы, эти риторические вопросы были направленны на убеждение членов Счетной палаты в необходимости поддержки тяжелобольных пациентов, какой бы дорогостоящей эта поддержка ни была. Эффективность таких программ не может считаться сухими канцелярскими процентами. Нужно учитывать каждую жизнь", – объяснил Линчевский свое выступление на заседании дисциплинарной комиссии 7 июня.11 июня дисциплинарная комиссия рекомендовала Гройсману закрыть дело о привлечении Линчевского к ответственности, поскольку в его словах не было признаков дисциплинарного проступка. В то же время комиссия обнаружила нарушение этических норм, что несло репутационные риски для властей.В Минздраве с выводом комиссии не согласились. "Все собственными ушами услышали: Линчевский боролся за пациентов. Нам инкриминируют этическое нарушение, и это 100-процентная ложь!" – заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.12 июня Гройсман встретился с Супрун и Линчевским. Он посоветовал замминистра в нерабочее время помочь онкобольнице. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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