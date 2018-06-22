Соответствующее решение было принято на заседании АМКУ 21 июня

Действия ряда компаний, которые заключались в похожем повышение розничных цен на сжиженный углеводородный газ в августе 2017 года, признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

"Анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий" , - говорится в сообщении АМКУ.

На основании закона "О защите экономической конкуренции" 16 компаний оштрафованы суммарно на 41 млн грн.

В частности, на ЧП "Компания" Надежда "наложен штраф в размере 20,87 тыс грн, ООО" Евростандарт-Автогаз "- 3,45 тыс грн, ООО" Л.В. "- 21,49 тыс грн, ООО" Газ поставки " - 8070000 грн, ООО "Монтажналадка" - 1070000 грн, ООО "Надежда Ритейл" - 2710000 грн, ООО "Надежда-Закарпатье" - 70,24 тыс грн, ООО "Импорт Транс Сервис "- 5170000 грн.

Кроме того, ООО "ВОГ Ритейл" оштрафован на 4180000 грн, ООО "Нефтетрейд Ресурс" - 5440000 грн, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" - 3200000 грн, ЧП "ОККО-Контракт" - 14 , 15 тыс грн, ООО "ОККО-Ритейл" - 2880000 грн, ООО "ОККО-Восток" - 315,59 тыс грн, ООО "Авантаж 7" - 3270000 грн и ООО "Факторинг Групп" - 4550000 грн.

Напомним, что цены на бензин в Украине за 2017 выросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн / литр).