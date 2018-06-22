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Бывший охранник Януковича заявил, что перед бегством из Украины экс-президент говорил с Ярошем
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22.06.2018 12:32
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По словам бывшего охранника беглого экс-президента Украины Виктора
Януковича Сергея Бернацкого, после разговора Януковича с бывшим
лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем в феврале 2014 года
попытка штурма резиденции "Межигорье" прекратилась. Янукович сбежал
из Украины в феврале 2014 года Фото: EPA Бернацкий находится в
России, его допрос по делу о госизмене Януковича проводят по
видеосвязи.Он отметил, что вечером 21 февраля Янукович с охраной
вылетел из Киева в Харьков."В Харькове мне позвонил [экс-начальник
службы охраны Януковича Константин] Кобзарь и сказал, что от
сотрудников в резиденции поступила информация, что большое
количество совершенно настроенных людей выдвинулось в сторону
резиденции с целью ее захвата. И сказал, чтобы я доложил об этом
президенту...", – сказал экс-охранник.По словам Бернацкого,
Янукович связался с Ярошем через экс-главу Службы безопасности
Украины Александра Якименко. "Я слышал, как он говорил, что
необходимо найти Яроша. Через какое-то время мне поступил звонок с
номера, который не был записан. Человек представился Ярошем. Я
передал трубку президенту, состоялся разговор, его сути я не
слышал. Через какое-то время от наших сотруднкиов в резиденции
поступила информация, что эти люди, планировавшие ее захват, они
остановились и вернулись туда, откуда вышли", – сказал
Бернацкий.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по
февраль 2014 года. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на
23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца
продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и
правоохранителей в результате силового противостояния.В Оболонском
суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
повлекшем гибель людей.Януковичу инкриминируют три статьи
Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена),
ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст.
110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные
тяжкие последствия).О разговоре Януковича с Ярошем в апреле 2018
года рассказывал экс-глава Харьковской облгосадминистрации, нардеп
от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин."Янукович говорил о
каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание
"Межигорья" не будут штурмовать. Прошло где-то полчаса, и
информация о попытке штурма или захвата "Межигорья" снялась, вопрос
снялся. Потому что люди в то "Межигорье" так и не дошли", –
рассказал он.
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