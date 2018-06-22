По словам бывшего охранника беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Бернацкого, после разговора Януковича с бывшим лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем в феврале 2014 года попытка штурма резиденции "Межигорье" прекратилась. Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года Фото: EPA Бернацкий находится в России, его допрос по делу о госизмене Януковича проводят по видеосвязи.Он отметил, что вечером 21 февраля Янукович с охраной вылетел из Киева в Харьков."В Харькове мне позвонил [экс-начальник службы охраны Януковича Константин] Кобзарь и сказал, что от сотрудников в резиденции поступила информация, что большое количество совершенно настроенных людей выдвинулось в сторону резиденции с целью ее захвата. И сказал, чтобы я доложил об этом президенту...", – сказал экс-охранник.По словам Бернацкого, Янукович связался с Ярошем через экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко. "Я слышал, как он говорил, что необходимо найти Яроша. Через какое-то время мне поступил звонок с номера, который не был записан. Человек представился Ярошем. Я передал трубку президенту, состоялся разговор, его сути я не слышал. Через какое-то время от наших сотруднкиов в резиденции поступила информация, что эти люди, планировавшие ее захват, они остановились и вернулись туда, откуда вышли", – сказал Бернацкий.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате силового противостояния.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).О разговоре Януковича с Ярошем в апреле 2018 года рассказывал экс-глава Харьковской облгосадминистрации, нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин."Янукович говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание "Межигорья" не будут штурмовать. Прошло где-то полчаса, и информация о попытке штурма или захвата "Межигорья" снялась, вопрос снялся. Потому что люди в то "Межигорье" так и не дошли", – рассказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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