Руководство дебютанта Украинской Премьер-лиги ФК "Полтава" решило распустить игроков. Об этом говорится на сайте клуба, передает

О решении про роспуск команды во время совещания сообщил вице-президент клуба.

Отмечается, что с сегодняшнего дня игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и разорвать с ними договоры.

Напомним, что причиной отказа "Полтавы" от выступлений в УПЛ стал недопуск стадиона "Локомотив" для проведения игр в элите украинского футбола.

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