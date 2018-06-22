|Новичок УПЛ "Полтава" объявил о роспуске команды
|22.06.2018 12:32
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Руководство дебютанта Украинской Премьер-лиги ФК "Полтава" решило распустить игроков. Об этом говорится на сайте клуба, передает
О решении про роспуск команды во время совещания сообщил вице-президент клуба.
Отмечается, что с сегодняшнего дня игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и разорвать с ними договоры.
Напомним, что причиной отказа "Полтавы" от выступлений в УПЛ стал недопуск стадиона "Локомотив" для проведения игр в элите украинского футбола.
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