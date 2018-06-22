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Горилла Коко, которая знала 2000 слов и общалась с людьми, умерла в Калифорнии
22.06.2018 12:36
Горилла Коко, которая знала 2000 слов и общалась с людьми, умерла в Калифорнии
Коко показала миру уникальные эмоциональные и когнитивные способности горилл
В штате Калифорния, США в возрасте 46 лет умерла горилла Коко, которую считали самым умным и наиболее интеллектуально развитым приматом планеты.
Горилла Коко, которая знала 2000 слов и общалась с людьми, умерла в Калифорнии Фото: gorilla-foundation

Животное умерло во сне. Коко была известна тем, что в течение жизни смогла хорошо освоить язык жестов, с помощью которой могла ясно выражать свои мысли и чувства. В общем самка гориллы могла понимать около 2 тысяч английских слов, сообщает  The Gorilla Foundation.

"Коко вошла в жизнь миллионов как посланник всех горилл и символ межвидовой коммуникации и эмпатии. Она была любимой и за ней будут глубоко скорбеть ", - говорится в пресс-релизе фонда.

 

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