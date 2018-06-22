|Горилла Коко, которая знала 2000 слов и общалась с людьми, умерла в Калифорнии
|22.06.2018 12:36
|
Коко показала миру уникальные эмоциональные и когнитивные способности гориллВ штате Калифорния, США в возрасте 46 лет умерла горилла Коко, которую считали самым умным и наиболее интеллектуально развитым приматом планеты.
Фото: gorilla-foundation
Животное умерло во сне. Коко была известна тем, что в течение жизни смогла хорошо освоить язык жестов, с помощью которой могла ясно выражать свои мысли и чувства. В общем самка гориллы могла понимать около 2 тысяч английских слов, сообщает The Gorilla Foundation.
"Коко вошла в жизнь миллионов как посланник всех горилл и символ межвидовой коммуникации и эмпатии. Она была любимой и за ней будут глубоко скорбеть ", - говорится в пресс-релизе фонда.
Поделитесь статьей с друзьями