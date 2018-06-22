Коко показала миру уникальные эмоциональные и когнитивные способности горилл

Животное умерло во сне. Коко была известна тем, что в течение жизни смогла хорошо освоить язык жестов, с помощью которой могла ясно выражать свои мысли и чувства. В общем самка гориллы могла понимать около 2 тысяч английских слов, сообщает The Gorilla Foundation.