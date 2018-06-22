Это первая встреча министров Украины и Венгрии на таком уровне, с тех пор как Верховная Рада Украины приняла закон об образовании и отношения стран ухудшились, отмечает "Европейская правда". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинско-венгерские консультации начались 22 июня Фото: Pavlo Klimkin / Twitter "Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", – подчеркукнул министр. Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України pic.twitter.com/yvx416hykK — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 июня 2018 г. "Европейская правда" отмечает, что это первая встреча такого уровня с тех пор, как разговор Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона об образовании.Кроме того, Климкин рассказал, что он сегодня вместе с министром образования Украины и министром иностранных дел Петером Сийярто принял участие в торжестве вручения дипломов в Берегово. Спільно з угорським колегою П.Сіярто та Міністром освіти і науки Л.Гриневич беремо судьба в урочистості вручення дипломів у Берегово. Саме ці випускники будуть втілювати нову інклюзивну європейську систему освіти на Закарпатті. Це приємно :-) pic.twitter.com/J8v3nJyYzF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 июня 2018 г. После принятого Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года закона "Об образовании" отношения Украины и Венгрии ухудшились. Этот закон расширил использование украинского языка в обучении. Будапешт выразил беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.Венгрия трижды блокировала проведение заседания комиссии Украина – НАТО на министерском уровне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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