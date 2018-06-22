|В Закарпатье проходят украинско-венгерские консультации
|22.06.2018 12:39
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Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України pic.twitter.com/yvx416hykK— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 июня 2018 г.
"Европейская правда" отмечает, что это первая встреча такого уровня с тех пор, как разговор Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона об образовании.Кроме того, Климкин рассказал, что он сегодня вместе с министром образования Украины и министром иностранных дел Петером Сийярто принял участие в торжестве вручения дипломов в Берегово.
Спільно з угорським колегою П.Сіярто та Міністром освіти і науки Л.Гриневич беремо судьба в урочистості вручення дипломів у Берегово. Саме ці випускники будуть втілювати нову інклюзивну європейську систему освіти на Закарпатті. Це приємно :-) pic.twitter.com/J8v3nJyYzF— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 июня 2018 г.
После принятого Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года закона "Об образовании" отношения Украины и Венгрии ухудшились. Этот закон расширил использование украинского языка в обучении. Будапешт выразил беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.Венгрия трижды блокировала проведение заседания комиссии Украина – НАТО на министерском уровне.
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