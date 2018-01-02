В России решили вернуться к разработке многоразовой ракеты «Корона», которая должна стать альтернативой уже существующей Falcon американской компании Space X.

Об этом заявил генеральный конструктор российского Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева Владимир Дегтярь.

По его словам, «Корона» — это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки. Проект был начат еще в 1992 году (тогда определили ключевые технические и технологические решения), однако его заморозили в 2012 году из-за отсутствия финансирования. Сейчас его решили возобновить.

Дегтярь отметил, что сейчас в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования.

«Наша разработка — ракета-носитель «Корона» — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и действительно является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.

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