|Мининфраструктуры хочет создать 50 аэропортов до 2030 года
|22.06.2018 12:44
|
Время, которое должно занимать дорога в аэропорт из любой точки страны, должно сократиться до 1:00.Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабамы, еще 20 - обслуживать международные рейсы.
Аэропорт Жуляны. Фото: biz.liga.net
"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим о 50" Борисполя "- мы говорим минимум о пяти международных хабов, минимум о 20 аэропортов, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20 которые будут обеспечивать регионы ", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030, информирует" Интерфакс-Украина ".
По его словам, среднее время, которое должно занимать дорога в аэропорт из любой точки страны, должно сократиться до 1:00.
В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов из всех аэропортов Украины.
Напомним, ранее Емельян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний.
Ранее, Министерство инфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.