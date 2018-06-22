Время, которое должно занимать дорога в аэропорт из любой точки страны, должно сократиться до 1:00.

"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим о 50" Борисполя "- мы говорим минимум о пяти международных хабов, минимум о 20 аэропортов, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20 которые будут обеспечивать регионы ", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030, информирует" Интерфакс-Украина ".

По его словам, среднее время, которое должно занимать дорога в аэропорт из любой точки страны, должно сократиться до 1:00.

В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов из всех аэропортов Украины.

Напомним, ранее Емельян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний.