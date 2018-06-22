1. В Крыму Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Нури Примова, который находится в российской колонии, 20 июня объявила голодовку.

2. Оккупанты ввели график подачи воды в Новом Свете. Воду будут давать через день на час-полтора — туристам на весть, да и местным нравится.

3. В Ялте продолжаются перебои в водоснабжении. Ватники в соцсетях устроили перекличку.

4. Вершину Митридата в Керчи оккупанты планируют обнести забором и установить шлагбаум. Пропагандоны спрашивают, ЗАЧЕМ??? А местные жители комментируют: “Смотрю, заводы по производству заборов процветают. А сколько еще предстоит загородить. Ё-п-р-с-т…”, “Чем дальше, тем хуже!”, “Правильно! 8-метровым забором! Сплошным! Непрозрачным! И не только Митридат, но и всю Керчь — шоб не портила вид!”, “Все огородить! Запретить! И не пущать! А если их фирмы еще займутся колючей проволокой? Окончательно Керчь в зону превратят!”, “В нынешней рф процветают идеи ГУЛАГа”, “Закрыть единственную в городе панорамную смотровую площадку?! Они там издеваются над нами?! Наверно, 2018 год проходит у властей под лозунгом раздраконь народ?!”, “Зазаборье”, и т.д.

5. Жители Гурзуфа советуют друг другу забыть о пляже “Гуровские камни”, который отобрали у них оккупанты, обнеся часть населенного пункта высоким бетонным забором. Говорят, что теперь это бетонный саркофаг.

6. Севастопольский ватник отвечает запоребрику, который долгое время выдавал себя за местного на форуме, рассказывая о процветании: “Так ты уже не в Севастополе? Я думал, ты рассказывал, что из местных, а теперь «вам отключили», «воду бы вам». Эх, спалился, премию в этом месяце не жди. А что касается воды, света и прочих благ, то, во-первых, я человек идейный и меня не купить водой, газом и говном. А шантаж никто никогда не отменял. Хотите флот? Давайте стройте и мост, и кабель тяните, и баблом сверху еще посыпайте. Все то же самое, только без ублюдской путинской власти. Без санкций. Без Пашки Лебедева. Без выродка Януковича младшего, похороненного на одном кладбище с Тотлебеным и Тороповым. Тебе не понять. А возвращаться в россию я считал всегда глупой идеей. Ведь россия нас уже 1 раз кинула. Что помешает ей сделать это снова?”.

7. На керченском ватном паблике обсуждают рост цен: “Как так цены растут то? Что за ужас? На тысячу уже и полбака бензина не заправишь, а еще нужно есть и одеваться. Пздц. И как успеть за таким ростом цен!? Анонимно”. Ответы: “Не быть терпилой”, “Х*ли ты ноешь? Крым наш! И у нас есть ракета”, “А вы дальше пи*дите, что путин ахх*енный”, “Х*ли вы жалуетесь? Мы сами этот путь выбрали, так что рот закройте и терпите!”, “А «керченский рабочий» пишет, что цены на все падают. Вот читают это брехалово наши бабушки и мамы, сидящие дома, и верят в светлое будущее. А ты как придурок крутишься, чтобы у них все было и чтобы они не переживали и не нервничали. Вот и хочется сказать керченской брехаловке, чтобы хотя такую туфту не писала. Пишите просто про миграцию пингвинов или про численность попугаев в Австралии. Нафига вы пишите этот бред, что цены падают? А по поводу, что при Украине молчали, так хватало на бензин, вот и молчали”, “За что референдумили… Но никто ничего не потеряет))))”.

8. Я не знаю, ликует ли россия по поводу футбола, как это показывает зомбоящик (вчера умышленно новости посмотрел), но Крым точно понял, что дела плохи: “Чему тут радоваться то? В стране полный ужас. Грядет повышение пенсионного возраста, грядет повышение НДС, уже повышение цен на бензин, низкие зарплаты и ещё много чего, а вы радуйтесь тому, что 22 миллионера пинают мячик?! Что не так с этим миром? Почему у воспитателя со стажем 30 лет работы в детском саду пенсия 9 тысяч? Почему максимум, который может получить учитель, — 25 тысяч, уже с премией?”. Комментарии: “А кто радуется то?”, “Полностью за!”, “Во всем санкции виноваты”, “(Запоребрик пишет) Потому что ох*ели они. Но вся надежда, что Владимир Владимирович за слова отвечает, и через уже 5-10 лет мы не узнаем россию. Средства есть, в оборону просто вкладывали и в карман. Остаётся ждать, и самое главное, верить только в самого себя”, “ВВ, помнится, как-то говорил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет”, “Это только начало”, “Только опомнились”, “Отличный пост, жму руку автору. Но, как сообщили сегодня утром по Первому каналу: «вся страна ликует». Так что, нормальные, думающие люди — в меньшинстве”, “Всё нормально. Просто мир окончательно еб*нулся и катится в пропасть. Советую всем, у кого нет оружия, спешно его покупать, ибо чуе моя пятая точка, что скоро наступит пNс3дец”, “Наверное, заслужили, что живем так”, “Неистово плюсую!!!!!!”, “В Европе однозначно лучше! Автор прав. Система нищеты народа никогда не исчезнет. Образование — фуфло, медицина — ещё хуже. И пол-Сибири отдали Китаю. Сравнить Крым и то, что отдали, то больше земель потеряли”, “Страна козлов и баранов! Голосуешь за худого, глядь, через год сидит кабан в телевизоре. Рожа — что жопа. Ещё меня учит, как жить, гад!”.

9. Товар класса люкс — потому и дорог. Украинские документы — это вам не двухголовые куры на непонятной книжечке: “Наш город и местные предприниматели не перестают удивлять в плохом смысле этого слова. Речь идёт о визовом центре «Топ Крю», который якобы помогает делать укр. документы. И все бы ничего, но как можно требовать за получение ИНН, который по определению бесплатный и выдаётся безо всяких очередей и проблем, 9 тысяч рублей? И это при том, что этот же документ делает аналогичная фирма в Севастополе за 2,5 тысячи — тоже немалые деньги, но приемлемые. Уверена, что расценки и на остальные услуги завышены как минимум в 3 раза. Думайте много раз, прежде чем идти к ним. Позор таким предпринимателям и в чёрный список их!”.

10. Понаехавшие интересуются, за что их так ненавидят в Крыму, ведь они якобы не выгоняют нас из своих домов. И тут же пишут, что раз НАМ в Крыму теперь не нравится, то МЫ должны выметаться со своей земли: “Планируем семьёй переехать (из Нижнего Новгорода) на ПМЖ в ваш город (Симферополь). Подскажите, как у вас с д/с, школой, медициной? И ещё нужна информация, в каком районе лучше приобрести дом, чтобы не было проблем с водой, светом?”. Ответы: “Лучше не приезжать”, “Это Крым. Проблемы со светом, водой будут у вас постоянно. По очередям — в дс попасть даже местным не отдельно то реально. Медицина одна для всех — где платишь, там и лечат”, “Достали уже. Помазано, что ли?”, “В Крыму хорошо только отдыхать, а жить лучше только в миллионнике, там хотя бы зарплаты более-менее адекватные и цены тоже”, “Чего у себя не сидится, господа?”, “(Понаехавшая из Кемерово) Сейчас на вас выльют тонны грязи за этот вопрос и будут писать, как в Крыму плохо и что лучше не приезжать!!! Не слушайте никого!!!! Сейчас здесь потихоньку приходит цивилизация, проблем со светом и водой нет (все, как и везде, выключают иногда), с садами, мне кажется, по всей стране проблемы! Уважаемые жители Крыма! Вот сколько живу здесь, не могу одного понять, чем же вам так приезжие жизнь портят, что вы их так ненавидите???? Ведь у всех свои причины для переезда. А вы на всех кидаетесь, как будто мы вас из собственных домов выгоняем и последний кусок хлеба забираем!”, “Не можете понять, потому что человек вы ограниченный! Все просто — пришлых не любят нигде!”, “(Ещё один понаехавший) Какого же х*ра вы все обсираете город, в котором живете, и при этом продолжаете тут жить!!! Уезжайте, раз не нравится!”.

11. Будущий ихтамнет из Сыктывкара прорывается в Крым и интересуется буднями ихтамнетства. Его огорчили тем, что для ихтамнетов все не так уж и радостно — бегут из Крыма, аж пятки сверкают.

12. Без стеснения готовят малолетних террористов. На смену убиенным ихтамнетам детский лагерь под Судаком “Лесной” откроется 25 июня и станет “военно-патриотическим”.

P.S. У предателей к россии исключительно потребительское отношение, следовательно они заговорили голосом победившего телевизор холодильника.

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