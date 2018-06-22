Принятый Верховной Радой закон о национальной безопасности открывает Украине путь в НАТО и через пять лет наша страна может стать членом Альянса.

Как передает ТСН, об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил народный депутат от «БПП», секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Депутат отметил, что в принятом законе учтены все замечания и предложения западных партнеров, следовательно президент Петр Порошенко на предстоящем саммите НАТО 11-12 июля будет иметь все основания заявлять, что Украина реформировала сектор обороны и безопасности по стандартам Альянса.

«Это создает дипломатически-правовые позиции для Украины получить план действий относительно вступления в НАТО. Что такое план действий? Это четкий перечень пунктов, которые нужно выполнить Украине, после чего у Украины появляется переговорная позиция просить, требовать, настаивать взять Украину в НАТО», — сказал Иван Винник.

«В среднесрочной перспективе, до 5 лет, я считаю, что Украина приобретет членство в НАТО», — добавил депутат.

Также Винник продемонстрировал документы, в которых указано, что принятый закон «О национальной безопасности» соответствует всем стандартам НАТО.

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