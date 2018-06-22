Панов отказался от сделки со следствием Фото: Igor Kotelianets / Facebook по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова украинца Евгения Панова до 3 июля, сообщает "Крым.Реалии".По словам адвоката Панова Ольги Динзе, сегодня планировали допросить эксперта, который подготовил заключение фонографической экспертизы. Однако тот на заседание не явился, поскольку находится в отпуске."Следующие заседания назначены на 3 и 4 июля. Планируем выйти на прения и узнаем дату приговора", – сообщила Динзе.10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и бессмысленными фантазиями".Позже выяснилось, что в рамках дела так называемых крымских диверсантов были задержаны три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и прежний участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер Панов.11 августа 2016 года "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Панова по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО "Лефортово".8 декабря стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского издания "Медиазона", в своем заявлении Панов указал, что "после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Панов удерживается в СИЗО №1 Симферополя.4 апреля 2018 года Сулейманов вышел на свободу.В тот же день Панову продлили арест еще на шесть месяцев.В апреле суд перешел к рассмотрению по существу дела Панова. Его брат Игорь Котелянец сообщил, что политзаключенный отказался от сделки со следствием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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