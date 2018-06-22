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В оккупированном Крыму "суд" отложил заседание по делу "украинского диверсанта" Панова до 3 июля
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22.06.2018 12:47
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Панов отказался от сделки со следствием Фото: Igor Kotelianets /
Facebook по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории
полуострова украинца Евгения Панова до 3 июля, сообщает
"Крым.Реалии".По словам адвоката Панова Ольги Динзе, сегодня
планировали допросить эксперта, который подготовил заключение
фонографической экспертизы. Однако тот на заседание не явился,
поскольку находится в отпуске."Следующие заседания назначены на 3 и
4 июля. Планируем выйти на прения и узнаем дату приговора", –
сообщила Динзе.10 августа 2016 года ФСБ России заявила о
предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской
разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских
военнослужащих. Президент Украины Петр
Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и
бессмысленными фантазиями".Позже выяснилось, что в рамках дела так
называемых крымских диверсантов были задержаны три украинских
гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и прежний участник
АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ,
волонтер Панов.11 августа 2016 года "Киевский районный суд"
Симферополя арестовал Панова по подозрению в подготовке
теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма
на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО "Лефортово".8
декабря стало известно, что Панов подал заявление о
пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского
издания "Медиазона", в своем заявлении Панов указал, что
"после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой,
подвешивали за наручники и били электротоком".В феврале 2017
года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Панов
удерживается в СИЗО №1 Симферополя.4 апреля 2018
года Сулейманов вышел на свободу.В тот же день Панову
продлили арест еще на шесть месяцев.В апреле суд перешел к
рассмотрению по существу дела Панова. Его брат Игорь Котелянец
сообщил, что политзаключенный отказался от сделки со
следствием.
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