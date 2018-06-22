Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и за КПВВ посещал ТОТ АР Крым"

В киевском аэропорту "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" обнаружили гражданина Российской Федерации, по которому бы была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействительные пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях, подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

"Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и за КПВВ посещал ТОТ АР Крым. Кроме того, в пункте пропуска" Староказачье "правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданин РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию ", - говорится в сообщении пограничников.

Сейчас гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Сергей Лозница написал: "Борис сыграл и в фильме" Счастье мое "- в единственном на сегодняшний день украинскому фильме (ко-продукция Украины, Германии и Голландии), который претендовал на" Золотую Пальмовую ветвь " .

Режиссер также рассказал, что Каморзин летел в Киев на съемки совместного российско-украинского проекта, сообщает "Захиднет".