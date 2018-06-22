Евросообщество ввело таможенные тарифы на товары, стоимость экспорта которых составляет 2,8 млрд евро. В этом списке - мотоциклы, джинсы, бурбон (вид виски), ореховое масло и апельсиновый сок. Таможенные тарифы вступают в силу сегодня. Об этом сообщает

Эти меры сейчас нацелены на перечень продуктов на сумму 2,8 млрд евро и вступят в силу в пятницу, 22 июня", - сообщили в ЕК.

Список товаров из США, которые будут облагаться дополнительной пошлиной на границе ЕС, включает сталь и алюминиевые изделия, сельскохозяйственные товары и ряд других продуктов. "Применяя эти меры, ЕС осуществляет свои права в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО)", - добавили в ЕК.

"Мы не хотели такого положения. Однако одностороннее и необоснованное решение США ввести тарифы на сталь и алюминий из ЕС означает, что у нас нет другого выбора... Разумеется, если США отменит свои тарифы, наши меры также будут отменены", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Указано, что ЕС решил сбалансировать двустороннюю торговлю с США, беря за основу стоимость экспорта стали и алюминия, на которые влияют меры США. Она составляют 6,4 млрд евро. Так, первым шагом является введение тарифов на американские товары на сумму 2,8 млрд евро, а что касается остального - на сумму 3,6 млрд евро, то это состоится позже - за три года или после позитивного заключения в органе решения споров ВТО, если это произойдет раньше.

Решение будет опубликовано завтра и вступит в силу в пятницу. Список продуктов такой же, как и в предыдущем имплементационном решении от 16 мая.

Напомним, ЕС инициировал дело в ВТО из-за тарифов США на сталь и алюминий.

С 1 июня правительство США начинает взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемую на американский рынок ЕС, Канадой и Мексикой. Для первой категории товаров ставка этого обязательного таможенного платежа установлена на уровне 25%, а для второго - 10%.

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