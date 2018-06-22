Оружие, изъятое у подростка, принадлежит его отчиму. При себе задержанный имел холостые патроны, сообщает "Українська правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подростка в правительственном квартале задержали 19 июня Фото: kyiv.npu.gov.ua "Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Вроде нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", – рассказал собеседник изданию.В правоохранительных органах сообщили изданию, что оружие, которое изъяли у подростка, является охотничьим. У отчима парня есть на него согласие."При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", – добавил источник.Изданию сообщили, что в ближайшее время правоохранители проведут ряд экспертиз, в том числе и психиатрическую, если будут сомнения в его психическом здоровье.19 июня у стен Верховной Рады в Киеве произошли потасовки между протестующими и полицией. Акции у парламента проводят около 2 тыс. ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров. Протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала создать инициативную группу для дальнейших переговоров митингующих с властями.Протестующие требовали отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, погасить задолженность по зарплатам.В столкновениях под Радой пострадали восемь правоохранителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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