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Вооруженный 15-летний подросток, задержанный в правительственном квартале в Киеве, "шел стрелять депутатов" - СМИ
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22.06.2018 12:57
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Оружие, изъятое у подростка, принадлежит его отчиму. При себе
задержанный имел холостые патроны, сообщает "Українська правда" со
ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подростка в
правительственном квартале задержали 19 июня Фото: kyiv.npu.gov.ua
"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка
отпустили к родителям. Вроде нормальный ребенок, учится, но он
сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", – рассказал
собеседник изданию.В правоохранительных органах сообщили изданию,
что оружие, которое изъяли у подростка, является охотничьим. У
отчима парня есть на него согласие."При себе парень имел холостые
патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как
автомат Калашникова", – добавил источник.Изданию сообщили, что
в ближайшее время правоохранители проведут ряд экспертиз, в том
числе и психиатрическую, если будут сомнения в его психическом
здоровье.19 июня у стен Верховной Рады в Киеве произошли потасовки
между протестующими и полицией. Акции у парламента проводят около 2
тыс. ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров.
Протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители
применили слезоточивый газ. Первый вице-спикер парламента
Ирина Геращенко призвала создать инициативную группу для
дальнейших переговоров митингующих с властями.Протестующие
требовали отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на
развитие шахтерской отрасли, погасить задолженность по зарплатам.В
столкновениях под Радой пострадали восемь правоохранителей.
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