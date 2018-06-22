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Землю "Карабас-Барабас" не отдам, - Гройсман
22.06.2018 13:01
Землю "Карабас-Барабас" не отдам, - Гройсман
"Я могу допустить одно - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец"
Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен "служить латифундистам и Карабахе-Барабас» при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Землю "Карабас-Барабас" не отдам, - Гройсман Фото: unn.com.ua

"Не будет моей инициативе, я не позволю продажу украинской земли. Я могу допустить одно - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и "Карабас-Барабас", -  заявил в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Напомним, в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 за продление моратория на продажу земли с / х назначения проголосовало 236 депутатов.

Кабинет министров сначала ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Напомним, Европейский суд по правам человека  признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека .

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что  мораторий на продажу сельскохозяйственных земель наносит украинской экономике убыток в миллиарды долларов .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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