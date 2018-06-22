"Я могу допустить одно - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец"

"Не будет моей инициативе, я не позволю продажу украинской земли. Я могу допустить одно - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и "Карабас-Барабас", - заявил в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Напомним, в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 за продление моратория на продажу земли с / х назначения проголосовало 236 депутатов.

Кабинет министров сначала ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека .