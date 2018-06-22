|Землю "Карабас-Барабас" не отдам, - Гройсман
|22.06.2018 13:01
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"Я могу допустить одно - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец"Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен "служить латифундистам и Карабахе-Барабас» при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.
Фото: unn.com.ua
"Не будет моей инициативе, я не позволю продажу украинской земли. Я могу допустить одно - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и "Карабас-Барабас", - заявил в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
Напомним, в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.
Как сообщалось, 7 декабря 2017 за продление моратория на продажу земли с / х назначения проголосовало 236 депутатов.
Кабинет министров сначала ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.
Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.
Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
Напомним, Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека .
Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что мораторий на продажу сельскохозяйственных земель наносит украинской экономике убыток в миллиарды долларов .