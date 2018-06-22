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Аваков сказал, что из-за контрабанды в бюджет не поступает до $4 млрд в год
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22.06.2018 13:01
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что новые
меры по борьбе с контрабандой позволят увеличить поступления в
бюджет на четверть от запланированного. Аваков рассказал, сколько
теряет Украина от контрабанды Фото: mvs.gov.ua "Расходы бюджета на
нынешний год у нас составляют 991 млрд грн. Поступления от таможни
по плану на 2018 год – 343 млрд грн, за пять месяцев текущего
года есть выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета,
которые мы оцениваем вследствие контрабанды, специальных схем, это
70 млрд грн", – отметил министр.Аваков рассчитывает, что новые
меры по борьбе с контрабандой позволят увеличить поступления в
бюджет на четверть от запланированного."Цифра потери от контрабанды
у нас довольно серьезная. В то время как весь парламент и
правительство героически борются за получение нового транша МВФ...
Он находится действительно в наших руках", – подчеркнул глава
МВД.Он добавил, что "некоторые структуры и отдельные должностные
лица" сопротивляются борьбе с контрабандой."Они привыкли к другому
порядку. Есть специальные структуры, которые обслуживают близкие к
законности, но незаконные схемы, позволяющие уходить от нормального
налогообложения", – рассказал Аваков.20 июня Кабмин
утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми
схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира
Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно
с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным
антикоррупционным бюро Украины, Специализированной
антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой
и СБУ.
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