Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассчитывает, что новые меры по борьбе с контрабандой позволят увеличить поступления в бюджет на четверть от запланированного. Аваков рассказал, сколько теряет Украина от контрабанды Фото: mvs.gov.ua "Расходы бюджета на нынешний год у нас составляют 991 млрд грн. Поступления от таможни по плану на 2018 год – 343 млрд грн, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета, которые мы оцениваем вследствие контрабанды, специальных схем, это 70 млрд грн", – отметил министр.Аваков рассчитывает, что новые меры по борьбе с контрабандой позволят увеличить поступления в бюджет на четверть от запланированного."Цифра потери от контрабанды у нас довольно серьезная. В то время как весь парламент и правительство героически борются за получение нового транша МВФ... Он находится действительно в наших руках", – подчеркнул глава МВД.Он добавил, что "некоторые структуры и отдельные должностные лица" сопротивляются борьбе с контрабандой."Они привыкли к другому порядку. Есть специальные структуры, которые обслуживают близкие к законности, но незаконные схемы, позволяющие уходить от нормального налогообложения", – рассказал Аваков.20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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