Актер Николай Костер-Вальдау в беседе с Variety рассказал, какая сцена между всех семи сезонов фантастического сериала HBO "Игра престолов" показалась ему наиболее жестокой.

Костер-Вальдау, который играет брата королевы Серсеи Джейми Ланнистера, не смог посмотреть сцену с убийством ребенка. В пятом сезоне "Игры престолов" персонаж Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве.

"Это было очень жестоко. Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно", - признается актер. Также он нашел тяжелой для просмотра сцену, в которой 10-летнего ребенка кормят грудью.

"Это было дико и со всех сторон неправильно", - поделился Костер-Вальдау.

Ранее Костер-Вальдау сообщил, что актерам "Игры престолов" приходится читать самоуничтожающиеся сценарии. Сейчас он принимает участие в съемках последнего, восьмого сезона сериала, а его коллега по съемочной площадке Эмилия Кларк уже покинула "Игру престолов".

Как сообщал svodka.net, известный актер из фантастического сериала "Игра престолов" Кит Харингтон хочет сменить прическу после съемок финального сезона телешоу.

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