|Непогода в Польше: есть жертва и пострадавшие
|22.06.2018 13:03
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Бури, прошедшие над Польшей в четверг вечером и ночью, принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева. Мужчина скончался в больнице. В подобных случаях получили травмы еще несколько человек. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
По сообщению правительственного центра безопасности, больше только аварий в электросетях случилось на Мазовше (центральный регион Польши). К северу пожарные государственной и добровольческой службы выезжали почти 4400 раз по всей Польше, убирали заваленные деревья, которые блокировали дороги и железнодорожные пути. Только в Варшаве их было более ста. Ураган уничтожил или повредил кровлю почти в 300 домах.
По прогнозам синоптиков, в пятницу бури на западе и юге Польши
не будут такими сильными.