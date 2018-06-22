Неподалеку от польской границы соорудила подземный бункер для оружия.

Он находится в Калининградской области, на расстоянии 50 км от Польской Республики, пишет со ссылкой на и швейцарское издание .

Отмечается, что эта территория является эксклавом ― регионом, отделенным от основной части страны и окруженным другими государствами.

По словам американского эксперта по ядерному вооружению Ханса М. Кристенсена, именно в этом эксклаве в течении двух последних лет российские власти строили подземный оружейный бункер.

Отмечается, что если между странами возникнет конфликт, то Россия благодаря выстроенной инфраструктуре сможет быстро перебросить в регион эксклава небольшое ядерное оружие, которому легко удастся достичь таких городов, как Варшава.

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