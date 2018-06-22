Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что украинская церковь получит автокефалию от Вселенского патриархата с вероятностью 99%.

«Мы надеемся на то, что украинская церковь получит томос. Вероятность этого — 99 процентов. Большую роль здесь играет президент Петр Порошенко, он сумел убедить вселенского патриарха в необходимости такого решения. Для предоставления томоса необходимо решение синода. Заседание синода назначено на первую половину июля в Стамбуле, в Константинопольской церкви», — рассказал Филарет в интервью .

Предстоятель УПЦ КП заявил, что Россия пытается сделать все, чтобы синод не утвердил Томос.

«Но он уже есть, написанный богословами и обоснованный. В основу положен факт незаконного, неканонического присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686 году. Из-за этого вселенский патриарх до сих пор считает Киевскую митрополию своей канонической территорией. Это во-первых. Во-вторых, на этом же основании константинопольский патриарх в 1924 году предоставил автокефалию Польской церкви, которая была частью Киевской митрополии. На то время Польша стала независимым государством… Как в 1924 году к вселенскому патриарху обращался Пилсудский, епископат Польской церкви, так к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии обратились президент Петр Порошенко, Верховная Рада, епископаты Киевского патриархата и УАПЦ. Все это в томосе отмечено», — сказал Филарет.

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Он подтвердил, что предоставление томоса будет действительно означать объединение УПЦ КП и УАПЦ, тогда как Московскому патриархату придется решать, присоединяться ли к Украинской церкви либо оставаться с Москвой.

«Но те, кто не присоединиться, не будут иметь права называться Украинской православной церковью, а будут только митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине. Если они хотят молиться с Московским патриархатом — пускай молятся», — сказал Филарет.

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