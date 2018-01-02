Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской является вызовом для Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Согласно сообщению, обнародованному главой украиснкого внешнеполитического ведомства в Twitter, это чрезвычайное происшествие станет тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.

"У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливости вообще и способности ее обеспечения", - отметил Климкин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 2 января, активисты вышли под здание Главного управления Национальной полиции в Киевской области с требованием найти и наказать убийц правозащитницы Ирины Ноздровской .

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