Сотрудники Института морской биологии НАН Украины разыскивают директора учреждения доктора биологических наук Бориса Александрова 1958 года рождения и ученого секретаря ИМБ кандидата биологических наук Галину Иванович 1954 г.р.

Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.



Борис Александров

Всего нет информации о местонахождении семи человек. Кроме биологов, пропали трое учащихся и два преподавателя колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.



Галина Иванович

Выяснилось, что скончалась не преподаватель колледжа, а 17-летняя студентка. Путаница произошла в больнице во время опознания. Преподаватель колледжа жива, но находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, случившееся предварительно квалифицировали по части 2 ст. 270 УК Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Обновлен список имен пострадавших.

Учащиеся колледжа:

1. Чернявская Кристина, 2002 г.р.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена, 2003 г.р.

6. Бац Анна, 2003 г.р.

7. Беркатюк Виктория, 2003 г.р.

8. Новицкий Юрий, 2003 г.р.

9. Савельева Ирина, 18 лет.

10. Рокина Елена, 2001 г.р.

11. Белинская Руслана, 2001 г.р.

12. Винарчук Елена, 2002 г.р.

Сотрудники колледжа:

13. Глазкова Любовь Сергеевна

14. Хмарская Виктория Васильевна

15. Попова Наталья Петровна

16. Кубко Ирина Васильевна

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