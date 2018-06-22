|Лоукостер Wizz Air запретил бесплатную перевозку ручной клади
|22.06.2018 13:08
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Отныне гарантию перевозки ручной клади в салоне самолета получат только те, кто приобрел Wizz PriorityВенгерский лоукостер Wizz Air меняет правила перевозки ручной клади на своих рейсах.
Ручная кладь пассажиров, которые не купили услугу приоритетной посадки, будет перемещена в багажный отдел, обслуживающим персоналом перед посадкой в самолет и возвращена на ленту выдачи багажа после приземления, сообщает пресс-служба компании.
Wizz Priority - это платная услуга, которая дает право первоочередного попадания в салон самолета и возможность иметь с собой дополнительную маленькую сумку (например, для ноутбука).
Wizz Air, крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы с 28 баз в 16 странах.
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