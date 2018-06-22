Погода, Новости, загрузка...
Лоукостер Wizz Air запретил бесплатную перевозку ручной клади
22.06.2018 13:08
Лоукостер Wizz Air запретил бесплатную перевозку ручной клади
Отныне гарантию перевозки ручной клади в салоне самолета получат только те, кто приобрел Wizz Priority
Венгерский лоукостер Wizz Air меняет правила перевозки ручной клади на своих рейсах.
Лоукостер Wizz Air запретил бесплатную перевозку ручной клади

Ручная кладь пассажиров, которые не купили услугу приоритетной посадки, будет перемещена в багажный отдел, обслуживающим персоналом перед посадкой в самолет и возвращена на ленту выдачи багажа после приземления,  сообщает пресс-служба компании.

Wizz Priority - это платная услуга, которая дает право первоочередного попадания в салон самолета и возможность иметь с собой дополнительную маленькую сумку (например, для ноутбука).

Wizz Air, крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы с 28 баз в 16 странах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить