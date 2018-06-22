Отныне гарантию перевозки ручной клади в салоне самолета получат только те, кто приобрел Wizz Priority

Ручная кладь пассажиров, которые не купили услугу приоритетной посадки, будет перемещена в багажный отдел, обслуживающим персоналом перед посадкой в самолет и возвращена на ленту выдачи багажа после приземления, сообщает пресс-служба компании.

Wizz Priority - это платная услуга, которая дает право первоочередного попадания в салон самолета и возможность иметь с собой дополнительную маленькую сумку (например, для ноутбука).