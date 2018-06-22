Нардеп от Радикальнй партии Оксана Корчинская призвала министра внутренних дел Украины Арсена Авакова уволить главу патрульной полиции Киева Юрия Зозулю и извиниться перед "христианской молодежью". По словам Корчинской, Национальная полиция избила юношей и девушек, которые "исповедуют христианские ценности". Корчинская (в центре): Следующий марш мы не позволим вам так провести Скриншот: RadaTVchannel / YouTube "Национальная полиция нам показывает, что она не верит в Господа Бога… Национальная полиция – это не абстракция, это конкретные персоны, люди", – заявила Корчинская.По ее словам, Марш равенства в Киеве провели "люди у которых греховная природа, и которые не хотят бороться с грехом"."Были плакаты, мол "Содом в каждый дом". Я удивлена, что послы принимали участие в этом марше, потому что они не имеют права принимать участие во внутренних делах страны, где они работают. Это отдельное будет обращение народных депутатов. Мы удивлены сейчас тем, что мирная акция христианской молодежи настолько жестоко была подавлена, что несколько 16-летних и 17-летних юношей и девушек попали в больницы на несколько дней", – продолжила Корчинская.Нардеп заявила, что это "дети, которые исповедуют христианские ценности, и именно за это они были наказаны"."Всем безбожникам и Национальной полиции я хочу сказать: если нас обидели лично, мы имеем право подставить другую щеку. Но если обижают господа бога, мы должны брать в руки меч… Следующий марш мы не позволим вам так провести. Мы обещаем вам, что более сотни депутатов-христиан выйдут и будут принимать участие в акции противодействия позорным фактам, когда извращение и грех культивируются… Мы призываем организовать марш добровольцев, марш волонтеров, которые действительно спасают нашу страну. Будем популяризировать настоящих героев… Национальная полиция, министр [внутренних дел Арсен] Аваков, вы должны извиниться перед христианской молодежью. Вы должны извиниться перед ветеранами войны… Если вы этого не сделаете, мы не успокоимся. Мы будем добиваться, что если вы не уволите своего цербера [главу патрульной полиции Киева Юрия] Зозулю, который руководил избиением христианской молодежи, мы будем заставлять вас носить радугу. Возможно, вы и есть носителями в данном случае этого греха и не можете себе позволить ходить маршем. Так хотя бы знак. Вы хотите показать, что вы секс-меньшинства? Носите на себе знак, как ваши коллеги из-за границы", – добавила народный депутат.17 июня участники Марша равенства собрались у здания Национальной оперы и отправились колоннами на площадь Льва Толстого. Шествие прошло под лозунгом "Страна свободных: будь собой!". Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что полиция насчитала 3,5 тыс. участников.До начала марша в центре Киева произошли столкновения между полицией и противниками шествия, а также между противниками и участниками марша. В результате инцидента пять правоохранителей пострадали. Десятки людей задержали, затем всех отпустили.Зозуля заявил 18 июня, что хорошая организация Марша равенства в Киеве облегчила работу правоохранительным структурам, которым удалось обеспечить безопасность всех участников акции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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