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Что делать, если болит зуб
22.06.2018 13:15
Что делать, если болит зуб По теме:

С зубной болью сталкивался едва ли не каждый житель планеты. Чтобы дождаться приема у стоматолога, есть несколько эффективных натуральных средств борьбы с этой невыносимой болью.

Крайне важно кстати обращаться к стоматологу, но есть непредвиденные обстоятельства, и иногда приходится несколько дней мучиться от зубной боли, передает  со ссылкой на

Поэтому, чтобы унять зубную боль дома, специалисты рекомендуют приложить к щеке холодный или ледяной компресс - лед снижает интенсивность воспалительных процессов.

Масло гвоздики годами используют для борьбы с этой ужасной болью. В чашку с горячей водой капают масло гвоздики и кладут соль - теплым раствором нужно полоскать рот. Это поможет снизить уровень зубной боли.

Также для полоскания рта можно использовать подсолнечное или кунжутное масла.

Еще одно средство, которое поможет, – чеснок. Из нескольких тертых зубчиков чеснока надо выделить компонент аллицин - он обладает противовоспалительным действием.

Также можно попробовать пожевать корень лакрицы, который часто облегчает боль, или же несинтетическую камфору в виде кубиков, которые надо класть на проблемный  зуб.







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