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Под Радой около 300 человек протестовали против маршей ЛГБТ-сообщества
22.06.2018 13:16
Под Радой около 300 человек протестовали против маршей ЛГБТ-сообщества
Противники ЛГБТ-сообщества выступили за "традиционные семейные ценности"
Под зданием Верховной Рады около 300 человек вышли на протест против проведения Маршей равенства.
Под Радой около 300 человек протестовали против маршей ЛГБТ-сообщества Фото: hromadske.ua

Участники митинга пришли под парламент с плакатами "Украинская семья - мать, отец и ребенок", "Защити семью - сохрани Украину", "Школа - не место для сексуальных экспериментов".

Фото: hromadske.ua

К протестующим вышел народный депутат из "Народного фронта" Юрий Тимошенко, который поддержал лозунги митингующих. Последние также раздавали прохожим листовки, в которых выдвигали к власти требования не помогать организации Маршей равенства в Украине, целью которых является привлечение внимания к проблемам ЛГБТ-сообщества.

Напомним, полиция  насчитала 3,5 тыс. Участников "Марша равенства" , который проходил 17 июня Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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