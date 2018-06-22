|Под Радой около 300 человек протестовали против маршей ЛГБТ-сообщества
|22.06.2018 13:16
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Противники ЛГБТ-сообщества выступили за "традиционные семейные ценности"Под зданием Верховной Рады около 300 человек вышли на протест против проведения Маршей равенства.
Фото: hromadske.ua
Участники митинга пришли под парламент с плакатами "Украинская семья - мать, отец и ребенок", "Защити семью - сохрани Украину", "Школа - не место для сексуальных экспериментов".
Фото: hromadske.ua
К протестующим вышел народный депутат из "Народного фронта" Юрий Тимошенко, который поддержал лозунги митингующих. Последние также раздавали прохожим листовки, в которых выдвигали к власти требования не помогать организации Маршей равенства в Украине, целью которых является привлечение внимания к проблемам ЛГБТ-сообщества.
Напомним, полиция насчитала 3,5 тыс. Участников "Марша равенства" , который проходил 17 июня Киеве.
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