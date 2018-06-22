Под Радой около 300 человек протестовали против маршей ЛГБТ-сообщества Противники ЛГБТ-сообщества выступили за "традиционные семейные ценности" Под зданием Верховной Рады около 300 человек вышли на протест против проведения Маршей равенства. Фото: hromadske.ua Участники митинга пришли под парламент с плакатами "Украинская семья - мать, отец и ребенок", "Защити семью - сохрани Украину", "Школа - не место для сексуальных экспериментов". Фото: hromadske.ua К протестующим вышел народный депутат из "Народного фронта" Юрий Тимошенко, который поддержал лозунги митингующих. Последние также раздавали прохожим листовки, в которых выдвигали к власти требования не помогать организации Маршей равенства в Украине, целью которых является привлечение внимания к проблемам ЛГБТ-сообщества. Напомним, полиция насчитала 3,5 тыс. Участников "Марша равенства" , который проходил 17 июня Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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