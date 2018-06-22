Нардеп от "Батьківщини" Александра Кужель, от "Відродження" Андрей Шипко и внефракционный Олег Мусий заявили, что руководство Службы безопасности Украины и лично Василий Грицак давят на одесское фармацевтическое предприятие "Интерхим". Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Александра Кужель: Это недопустимо для СБУ вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий Скриншот: RadaTVchannel / YouTube "Сейчас это предприятие находится в состоянии травли со стороны Службы безопасности Украины. Это недопустимо для СБУ вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий", – подчеркнула Кужель.Она отметила, что руководство "Интерхима" недавно получило государственную премию в области науки и техники за разработку и производство отечественных лекарств, приказ был подписан лично президентом Украины Петром Порошенко в мае.Руководитель забастовочного комитета предприятия Александр Чумак сообщил, что передал руководству страны предупреждение о забастовке."Хватит манипулировать законами. Это все делается за счет уплаченных нами за год 130 млн грн налогов. Может, они не нужны воюющей стране вместе с лекарствами от обезболивания?" – заявил Чумак.Он добавил, что сейчас предприятие ожидают очередные сфальсифицированные уголовные дела и маски-шоу, которые якобы запрещены в стране. А это, в свою очередь, может заблокировать производство и приостановить работу тысячного коллектива предприятия.ВИДЕО Видео: RadaTVchannel / YouTube Компания "Интерхим" была основана в 1992 году на базе опытно-экспериментального производства НТК Физико-химического института имени Богатского Национальной академии наук Украины, в 2012 году отметила 20-летие, сказано на сайте предприятия. В 2016 году оно реализовало инвестиционный проект по созданию лабораторно-производственного комплекса, общий объем инвестиций в проект составляет более €50 млн. "Интерхим" является одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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