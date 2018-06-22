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Кужель, Мусий и Шипко обвинили руководство СБУ в давлении на бизнес в Одессе
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22.06.2018 13:18
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Нардеп от "Батьківщини" Александра Кужель, от "Відродження" Андрей
Шипко и внефракционный Олег Мусий заявили, что руководство Службы
безопасности Украины и лично Василий Грицак давят на одесское
фармацевтическое предприятие "Интерхим". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Александра
Кужель: Это недопустимо для СБУ вмешиваться в хозяйственную
деятельность предприятий Скриншот: RadaTVchannel / YouTube "Сейчас
это предприятие находится в состоянии травли со стороны Службы
безопасности Украины. Это недопустимо для СБУ вмешиваться в
хозяйственную деятельность предприятий", – подчеркнула
Кужель.Она отметила, что руководство "Интерхима" недавно получило
государственную премию в области науки и техники за разработку и
производство отечественных лекарств, приказ был подписан лично
президентом Украины Петром Порошенко в мае.Руководитель
забастовочного комитета предприятия Александр Чумак сообщил, что
передал руководству страны предупреждение о забастовке."Хватит
манипулировать законами. Это все делается за счет уплаченных нами
за год 130 млн грн налогов. Может, они не нужны воюющей стране
вместе с лекарствами от обезболивания?" – заявил Чумак.Он
добавил, что сейчас предприятие ожидают очередные
сфальсифицированные уголовные дела и маски-шоу, которые якобы
запрещены в стране. А это, в свою очередь, может заблокировать
производство и приостановить работу тысячного коллектива
предприятия.ВИДЕОВидео: RadaTVchannel / YouTube Компания
"Интерхим" была основана в 1992 году на базе
опытно-экспериментального производства НТК Физико-химического
института имени Богатского Национальной академии наук Украины, в
2012 году отметила 20-летие, сказано на сайте предприятия. В
2016 году оно реализовало инвестиционный проект по созданию
лабораторно-производственного комплекса, общий объем инвестиций в
проект составляет более €50 млн. "Интерхим" является одним из
поставщиков лекарств по программам Глобального фонда борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией.
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