В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы из-за неисправности фуникулера Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря Вертолеты эвакуировали около 400 человек из швейцарской горы, которая фигурировала в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, из-за неисправности фуникулера. Фото: Swiss Travel System/Twitter Гора Piz Gloria, появлялась в фильме бондианы «На секретной службе Ее Величества", является местной достопримечательностью, - сообщает Reuters . Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря. Фуникулер вел на гору, на вершине которой расположен вращающийся ресторан. Для эвакуации людей были использованы четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен. В результате инцидента никто не пострадал. Напомним, 16 марта в результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины. Подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки из-за отключения электричества. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы. Сообщается, что грузинские власти компенсирует расходы на лечение пострадавших. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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