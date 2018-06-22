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В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы из-за неисправности фуникулера
22.06.2018 13:24
В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы из-за неисправности фуникулера
Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря
Вертолеты эвакуировали около 400 человек из швейцарской горы, которая фигурировала в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, из-за неисправности фуникулера.
В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы из-за неисправности фуникулера Фото: Swiss Travel System/Twitter

Гора Piz Gloria, появлялась в фильме бондианы «На секретной службе Ее Величества", является местной достопримечательностью, - сообщает Reuters .

Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря.

Фуникулер вел на гору, на вершине которой расположен вращающийся ресторан.

Для эвакуации людей были использованы четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 16 марта в результате  аварии на подъемнике в Грузии  на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали двое граждан Украины.

Подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки из-за отключения электричества. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы. Сообщается, что грузинские власти компенсирует расходы на лечение пострадавших.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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