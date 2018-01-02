В Киеве 2 января возле управления Нацполиции Киевской области сотни активистов и правозащитников проводят акцию с призывом найти убийц юриста Ирины Ноздровской.

Ранее с призывом собраться к активистам обратился общественный деятель Маси Найем. Также он анонсировал проведение в этом месяце всеукраинской акции протеста против безнаказанности, информирует еizvestia.com.

Как сообщалось, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря.

Читайте: Femen устроили шокирующую рождественскую акцию протеста в Ватикане (ФОТО)

Тело женщины нашли 1 января на Киевщине в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. По этому поводу было открыто даже несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года состоялось последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: «Ты плохо кончишь».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира